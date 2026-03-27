Диетолог поведала, чем можно запивать еду

Российский диетолог Ольга Ямилова рассказала о том, чем можно запивать еду. По ее словам, тут есть некоторые нюансы.

Медик сказала: «Слишком холодные и горячие напитки способны ухудшать пищеварение, снижать насыщение, вызывать тяжесть в желудке и дискомфорт. Потребление сладких газированных напитков следует ограничить, особенно во время приёма пищи».

В то же время, по ее словам, вода или несладкий чай оптимальной температуры в умеренных количествах не разбавляют желудочный сок и не нарушают пищеварение.

Добавляется, что они даже могут способствовать более тщательному пережевыванию пищи, что улучшает процесс переваривания.

Резюмируется: «Рекомендуется пить воду равномерно в течение дня. Не следует формировать привычку запивать каждый кусочек водой, но при этом если чувствуете необходимость сделать глоток воды или несладкого чая во время приема пищи, не отказывайте себе в этом».

