Myrciaria cauliflora: ученые рассказали об удивительных свойствах таинственной бразильской ягоды

Эксперты из Корнеллского университета в США поведали об уникальной пользе бразильской ягоды жаботикаба (Myrciaria cauliflora). Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она способна защищать организм от воспалительных повреждений кишечника и печени, а также поддерживать работу мозга.

Во время опыта ученые смоделировали воспалительное повреждение кишечника у животных и проверили, могут ли цельные ягоды жаботикабы, их кожура и микрокапсулированный экстракт кожуры ослабить этот эффект.

Сообщается, что все компоненты показали защитное действие. У животных, получавших жаботикабу, снижалось воспаление в кишечнике, укреплялась слизистая оболочка и улучшалась структура кишечной стенки. Кроме этого, как добавляется, у них было больше бокаловидных клеток, вырабатывающих слизь, а белки, отвечающие за плотность кишечного барьера, сохранялись лучше.

Указывается на то, что положительный эффект наблюдался и в печени. В условиях воспаления у животных обычно усиливаются окислительный стресс, жировые отложения и воспалительные изменения в ткани печени.

Говорится, что добавление жаботикабы ослабляло эти нарушения: снижались воспалительные маркеры, уменьшалось накопление жира, а состояние клеток печени улучшалось. В ряде показателей наиболее выраженный эффект показал микрокапсулированный экстракт кожуры.

Американцы рассказали, что изменения обнаружили и в мозге. На фоне воспаления снижалась активность гена BDNF, который связан с выживанием нейронов и пластичностью мозга. После приема жаботикабы его уровень восстанавливался. Одновременно повышалась экспрессия генов, связанных с дофаминовой системой, и снижались маркеры воспаления.

Резюмируется, что богатая полифенолами жаботикаба может рассматриваться как перспективный функциональный продукт для поддержки здоровья кишечника, печени и мозга.

