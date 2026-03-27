Ученые рассказали об уникальной пользе листьев оливы

Эксперты из Маастрихтского университета в Нидерландах узнали кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что полифенолы из листьев оливы помогают снижать уровень «плохого» холестерина и другие факторы риска сердечнососудистых заболеваний.

Указывается, что подобный эффект оказывают соединения олеуропеин и гидрокситирозол.

В ходе работы ученые оценили данные клинических и экспериментальных работ, посвященных влиянию этих веществ на липидный профиль крови.

Говорится, что самый заметный эффект наблюдался у людей с повышенным сердечнососудистым риском.

Информируется, что в этой группе чаще фиксировали снижение общего холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов и окисленного ЛПНП, то есть формы «плохого» холестерина, связанного с повреждением сосудов. У здоровых людей изменения уровня жиров в крови были менее выраженными. Но, как отмечается, у них улучшались показатели, связанные с окислительным стрессом и состоянием сосудистой стенки.

Сообщается, что такой полезный эффект обусловлен олеуропеином и гидрокситирозолом. Первое соединение поддерживает здоровую иммунную функцию и оптимальный уровень цитокинов-белков, которые ограничивают развитие воспалительной реакции. Гидрокситирозол идрокситирозол нейтрализует свободные радикалы (нестабильные формы кислорода) в организме, уменьшая окислительный стресс.

Добавляется, что у людей с избыточным весом и ожирением заметного улучшения липидного профиля в изученных дозах обычно не наблюдалось. У женщин после менопаузы и у людей с легкой гиперлипидемией эффект был умеренным в коротких исследованиях, но становился более выраженным при длительном приеме.

