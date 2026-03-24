Австралийцы предупредили об опасности переизбытка витамина С

Эксперты из университета Маккуори в Австралии предупредили об опасности переизбытка витамина С. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он способен вызывать диарею, тошноту и болезненные спазмы в животе, а также повышать риск образования камней в почках у мужчин.

Ученые поясняют, что витамин С представляет мощный антиоксидант, защищающий клетки от повреждений. Также он поддерживает работу иммунной системы, помогает организму усваивать железо и участвует в заживлении ран. При этом он требуется для синтеза коллагена, то есть белка, который скрепляет ткани и входит в структуру кожи и десен.

Специалисты рассказали: «Человеческий организм не способен самостоятельно синтезировать витамин С, поэтому он должен поступать с пищей. Примерно 40% витамина С люди получают из овощей, 19% из фруктов и еще 29% из овощных и фруктовых соков».

Информируется, что допустимый верхний уровень потребления для взрослых составляет 2000 мг в сутки. Так как, по словам исследователей, витамин С водорастворим и выводится с мочой, он не накапливается в организме, однако чрезмерные дозы все равно могут вызывать побочные эффекты.

Указывается, что наибольшую опасность переизбыток витамина С способен представлять для мужчин с хроническими заболеваниями почек. Поскольку вещество выводится через почки, при нарушении их работы оно может накапливаться в организме и способствовать образованию камней.

Добавляется, что большинству людей не требуется принимать добавки с витамином С. Достаточное количество витамина можно получить из сбалансированного рациона, включающего цитрусовые, ягоды, помидоры, сладкий перец, брокколи и кудрявую капусту.

Подчеркивается и то, что однозначных доказательств того, что добавки с витамином С предотвращают простуду, сердечнососудистые заболевания или рак, пока нет, а в некоторых случаях риски их приема могут даже превышать потенциальную пользу.

