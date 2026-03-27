Американцы заявили, что от вина все же есть польза

Эксперты из Американского колледжа кардиологии рассказали об алкоголе кое-что важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что пиво и крепкие алкогольные напитки сильнее повышают риск преждевременной смерти, а вот употребление вина связано со снижением риска сердечнососудистых заболеваний.

В ходе работы специалисты оценили данные почти 341 тысячи участников проекта UK Biobank, за состоянием здоровья которых наблюдали в среднем более тринадцати лет.

Ученые сравнили уровень потребления разных видов алкоголя (пива, сидра, крепких напитков и вина) и сопоставили его с риском общей смертности и причинами смерти.

Было установлено, что что даже относительно небольшое потребление пива, сидра и крепкого алкоголя было связано с повышением риска смерти от сердечнососудистых заболеваний примерно на 9%. При высоком уровне потребления общий риск преждевременной смерти увеличивался на 24%, а риск летального исхода от рака на 36%.

Однако, как говорят исследователи, умеренное потребление вина оказалось связано с более низким риском смерти от сердечнососудистых заболеваний где-то на 21% по сравнению с теми, кто не пил его вовсе или пил крайне редко.

Поясняется, что подобные различия могут объясняться не только химическим составом напитков, но и особенностями образа жизни людей, предпочитающих разные виды алкоголя.

К примеру, по их словам, любители вина чаще придерживаются более здорового рациона. При этом люди из этого группы имеют другие благотворные социальные и поведенческие привычки (например, поддерживают высокий уровень повседневной физической активности).

