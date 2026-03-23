Маск запустил проект Terafab – что это такое

Американский миллиардер Илон Маск заявил о запуске проекта Terafab по производству микросхем. Бизнесмен выступил на его презентации.

Он сказал: «Или мы построим Terafab, или у нас не будет чипов, а нам нужны чипы, поэтому мы построим Terafab».

Добавляется: «Мы начнем с создания высокотехнологичного производства здесь, в Остине (штат Техас)».

Указывается, что данный проект будет реализовываться компаниями Tesla, xAI и SpaceX.

Ожидается, что когда совокупное энергетическое потребление всех ИИ-чипов составляет около двадцати гигаватт, Terafab будет стремиться к показателю в один тераватт в год.

Сообщается, что производство будет сосредоточено на двух типах чипов, первые будут предназначены для машин и роботов, а вторые будут нужны для применения в космосе.

Резюмируется, что в будущем вычислительные мощности на базе искусственного интеллекта будут выноситься в космос с учетом того, что там возможно произвести достаточные объемы энергии, необходимой для их питания.

Ранее Маск заключил сделку с Пентагоном по поводу Grok.