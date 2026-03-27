Британцы узнали о собаках кое-что любопытное

Эксперты из Музея естественной истории в Великобритании узнали кое-что интересное о собаках. По их словам, те начали жить рядом с людьми как минимум 15 тысяч лет назад, что примерно на пять тысяч лет раньше, чем было принято считать.

Об этом ученые сказали после анализа фрагмента челюстной кости, найденного в пещере Гофа в английском графстве Сомерсет. Генетический анализ выявил, что останки принадлежали одной из древнейших известных домашних собак.

Указывается, что данная кость была обнаружена еще в 1920-х годах, но десятилетиями хранилась в музейной коллекции и считалась обычным археологическим образцом. Только недавно специалисты решили проверить предположение, что она может принадлежать собаке, и провели анализ ДНК.

Информируется, что сравнение генетического материала позволило также идентифицировать похожие древние образцы из других регионов Европы и из Анатолии.

Сообщается, что это указывает на то, что ранние собаки распространялись по континенту вместе с людьми уже в конце последнего ледникового периода (20-11,7 тысяч лет назад)

При этом отмечается, что дополнительный химический анализ продемонстрировал, что собаки и люди, вероятно, питались одной и той же пищей – мясом, рыбой и растительными продуктами.

Уверяется, что это свидетельствует о тесных отношениях между людьми и животными уже в те времена.

Полагается, что первые собаки произошли от серых волков, которые начали селиться рядом с человеческими стоянками и постепенно привыкали к людям, но вот новые данные показывают, что этот процесс начался значительно раньше, чем считалось до этого.

