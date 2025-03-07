В пятницу, 7 марта, на ЧАЭС наконец-то ликвидировали возгорание, которое вспыхнуло на объекте после атаки России 14 февраля. Об этом поведала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

Чиновница сообщила: «14 февраля около двух часов ночи россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью Арку нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком. После ликвидации пожара наполнитель защитной оболочки Арки НБК продолжал тление. Сегодня в 12-00 данный процесс удалось остановить».

Указывается при этом, что радиационная ситуация тут неизменна и находится под постоянным контролем.

Отмечается, что на территории ЧАЭС и в дальнейшем будет дежурить подразделение ГСЧС и будут продолжаться радиационный и тепловизионный мониторинги.

Резюмируется: «Теперь наша задача – провести качественный анализ повреждения Арки НБК и восстановить ее функционирование».

Ранее стало известно, есть ли радиационные последствия после атаки России на ЧАЭС.