Начало весны в Киеве бьет температурные рекорды

Начало весны в Киеве ознаменовалось температурными рекордами. Об этом информирует Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что накануне, в четверг, 6 марта, в украинской столице была зафиксирована максимальная дневная, ночная и среднесуточная температура воздуха за весь период метеорологических наблюдений с 1881-го года.

Сообщается, что минимальная температура воздуха в городе не опустилась ниже 7,9 градусов тепла, что на 2,2 градуса выше предыдущего рекордного показателя этой даты 2020-го года.

Отмечается, что максимальная температура воздуха после полудня достигла плюс 19,2 градусов, что на 1,8 градуса выше, чем было в 1995-м году.

Наконец, стало известно, что среднесуточная температура воздуха была самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 11,9 градуса тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель 1995-го года на 2,5 градуса, а климатическую норму сразу на 11,3 градуса.

Резюмируется, что по многолетним показателям подобная температура воздуха отвечает реалиям 24 апреля.

Ранее мы писали, что в ближайшие выходные украинцев ждет жаркая погода.