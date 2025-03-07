Эрдоган сделал важное заявление по поводу завершения войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление по поводу войны в Украине. Поведал, каким должен быть мир в нашей стране.

Он выступил на «Встрече лидеров стран-единомышленников».

Политик сказал: «Турция поддерживает инициативу по скорейшему прекращению огня и атак в воздухе и на море в войне России и Украины как средство укрепления доверия между сторонами».

Глава государства добавил, что в Турции не видят оснований для невключения ее в программы ЕС по закупке оборонной продукции и реконструкции Украины.

Говорится: «Для Турции важно включение в такие механизмы, как Европейский фонд мира, цель которого – восстановление и возрождение Украины. Совместное с Турцией планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности, будет отвечать нашим общим интересам».

Ранее Зеленский анонсировал важную встречу Украины и США.