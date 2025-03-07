Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Эрдоган сделал важное заявление по поводу завершения войны в Украине

Эрдоган сделал важное заявление по поводу завершения войны в Украине

Александр Панько
07.03.25 14:38
247
Эрдоган сделал важное заявление по поводу завершения войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление по поводу войны в Украине. Поведал, каким должен быть мир в нашей стране.

Он выступил на «Встрече лидеров стран-единомышленников».

Политик сказал: «Турция поддерживает инициативу по скорейшему прекращению огня и атак в воздухе и на море в войне России и Украины как средство укрепления доверия между сторонами».

Глава государства добавил, что в Турции не видят оснований для невключения ее в программы ЕС по закупке оборонной продукции и реконструкции Украины.

Говорится: «Для Турции важно включение в такие механизмы, как Европейский фонд мира, цель которого – восстановление и возрождение Украины. Совместное с Турцией планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности, будет отвечать нашим общим интересам».

Ранее Зеленский анонсировал важную встречу Украины и США.

Тэги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, мир, война, Украина, политика, Россия

Комментарии

Статьи

03.03.25 23:42

Карточный домик по-украински: глава Нацбанка превратил благотворительность в бизнес?

Автор: Наталя Лозова, для «Фраза»

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.03.25 16:50

Японцы развенчали популярный миф о кофе

07.03.25 16:23

Сырский озвучил потери России в войне с начала года

07.03.25 16:03

Начало весны в Киеве бьет температурные рекорды

07.03.25 15:41

Стало известно о непростой ситуации с гриппом в некоторых областях Украины

07.03.25 15:23

Трамп хочет существенно изменить участие США в НАТО, — СМИ

07.03.25 14:32

На ЧАЭС наконец-то ликвидировали возгорание

07.03.25 14:24

Все страны ЕС согласовали план перевооружения Европы

07.03.25 13:45

Британцы поведали о небывалой пользе всем знакомых ягод

07.03.25 13:39

ЕС выделит Украине дополнительные 15 млрд евро

07.03.25 13:39

ЕС выделит Украине дополнительные 15 млрд евро

07.03.25 10:47

Зеленский предложил «шаги к миру»

07.03.25 09:46

И Украине, и России придется идти на сделку, у них нет выбора, — Трамп

07.03.25 09:43

Россия нанесла массированный ракетный удар по энергетической и газовой инфраструктуре

07.03.25 09:30

Зеленский анонсировал важную встречу Украины и США

06.03.25 15:53

Россия хочет заявить права на всю Херсонщину до начала мирных переговоров, — The Guardian

06.03.25 13:16

Европейские лидеры стремятся «за несколько дней» создать мирный план для Украины, — Reuters

06.03.25 12:17

В ЕС обсудят размещение войск в Украине, — СМИ

06.03.25 10:22

У Трампа назвали условие для возобновления помощи Украине

06.03.25 10:10

Украина и Европа готовят важный план

04.03.25 00:01

Названы возрасты, в которых люди стареют быстрее всего

03.03.25 14:34

Ученые рассказали о загадочной заразе в Сенегале

03.03.25 16:04

Китайцы дали пикантные советы мужчинам

03.03.25 15:09

Шведы поведали об удивительной пользе рыбы

04.03.25 16:27

Найден необычный способ победить алкоголизм

03.03.25 13:46

Канадцы раскрыли интересный секрет счастья

03.03.25 13:39

Австралийцы перечислили «бесполезные» для кишечника овощи

04.03.25 16:18

Ученые напугали мир новой жуткой эпидемией

04.03.25 15:17

ЕС обещает найти замену Starlink для Украины

03.03.25 14:18

Рубио назвал условие для диалога с Украиной

Фото и Видео
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
Появилось видео, как в США едва не столкнулись два самолета
Появилось видео, как в США едва не столкнулись два самолета
Путин прокомментировал переговоры с США
Путин прокомментировал переговоры с США
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди