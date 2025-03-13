Эндокринолог озвучила хитрый способ снизить аппетит

Российский эндокринолог Мария Калошина назвала хитрый способ снизить аппетит. По ее словам, следует включить в рацион питания ваниль.

Она пояснила: «Ваниль снижает аппетит за счет своих эфирных масел, вдыхание которых позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения».

Добавляется, что некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, способны улучшить процесс пищеварения, переваривания и повысить иммунитет.

Указывается при этом, использование корицы снижает инсулинорезистентность и тем самым улучшает чувство насыщения пищей.

Ранее канадцы поведали о смертельной опасности низкоуглеводной диеты.