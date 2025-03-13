В Минздраве озвучили ситуацию с гриппом и коронавирусом в Украине

В Украине за неделю на ОРВИ, грипп и COVID-19 заболело более 261 тысячи украинцев. Больше всего случаев зафиксировано в Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской и Черкасской областях. Об этом сообщает Минздрав.

Отмечается, что среди заболевших более 133 тысяч детей, что меньше, чем неделю ранее, на 4,2%.

По данным Минздрава, пик заболеваемости на ОРВИ, грипп и COVID-19 был зафиксирован в феврале, и сейчас в марте наблюдается постепенное снижение регистрации новых случаев на уровне страны.

На уровне регионов продолжается ежедневный мониторинг эпидситуации и обеспеченности больниц.

«В больницах страны достаточно мест для пациентов с осложнениями ОРВИ, уровень госпитализации — не превышен. По данным областных департаментов здравоохранения, в больницы с 3 по 9 марта в стране с осложнениями острых респираторно-вирусных инфекций (в частности, гриппа, пневмонии и COVID-19) попало 10 265 пациентов, все получили необходимую медицинскую помощь», — отметили в Минздраве.

Превышение эпидемического порога высокого уровня зафиксировано в пяти областях: в Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской и Черкасской. В то же время в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Кировоградской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях зарегистрирован средний уровень. В Днепропетровской и Николаевской областях — низкий уровень. В других областях Украины и городе Киеве ситуация с эпидемической активностью стабильная, наблюдается предэпидемический уровень.

Как отметили в Минздраве, в целом по сравнению с прошлым эпидсезоном заболеваемость на 9,4% ниже. Заболеваемость на ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов гриппа в 22 регионах страны. С начала циркуляции вирусов гриппа в стране (с января) зарегистрировано 44 летальных случая в результате осложнений заболевания. С 3 по 9 марта в стране зарегистрировано три летальных случая в результате осложнений COVID-19.

Напомним, за неделю в Украине от гриппа умерли 11 человек.