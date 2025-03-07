Стало известно о непростой ситуации с гриппом в некоторых областях Украины

В Украине сохраняется непростая ситуация с гриппом. О том, что происходит, поведал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Указывается, что циркуляция вирусов гриппа фиксируется в 22 областях нашей страны.

Чиновник рассказал: «Мы уже перешли от острых респираторных вирусных инфекций и сейчас в подавляющем большинстве регистрируем случаи гриппа».

Добавляется: «В пяти областях, увы, эпидемический порог выше, чем ожидалось, и в этих областях сейчас применяются карантинные или ограничительные меры. Это Житомирская, Ровенская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области».

Кроме этого, по его словам, еще в двенадцати областях эпидемический порог несколько выше среднего, там применяются локальные ограничения в зависимости от города или конкретного района.

Информируется, что ситуация с заболеваемостью характерна для текущего времени года.

Говорится, что, начиная с декабря и в первом квартале года обычно фиксируется увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В нынешнем эпидемиологическом сезоне показатели заболеваемости на 13-15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Как стало известно, в среднем за неделю острыми респираторными инфекциями и гриппом болеют от 250 до 270 тысяч украинцев, а уровень госпитализации остается достаточно невысоким, приблизительно девять тысяч пациентов за одну неделю.

Резюмируется, что за весь период эпидемического сезона 33 украинца умерли в результате осложнений ОРВИ или гриппа, все они не были вакцинированы.

Ранее мы писали, что в Киеве растет количество заболевших гриппом и ОРВИ.