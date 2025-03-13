В Украине заработал важный сервис для военных

Официальная электронная почта военного омбудсмена заработала в Украине. Об этом информирует сайт главы государства.

Сообщается о том, что уполномоченная президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей (военный омбудсмен) Ольга Решетилова (Кобылинская) рассказала, что военные и члены их семей отныне могут направлять туда свои обращения.

Она поведала: «В первые месяцы работы мы принимали обращения по разным каналам коммуникаций. Это позволило решить наиболее острые вопросы, выявить наиболее распространенные проблемы, а также наладить взаимодействие для их преодоления. Сейчас мы переходим на официальный канал приема обращений от военных и их родных».

Поясняется, что, для того, чтобы направить обращение на рассмотрение уполномоченного президента, необходимо: составить письменное (печатное или от руки) заявление на имя уполномоченного с подробным описанием сути обращения; добавить исчерпывающий перечень документов, подтверждающих обращение; отправить заявление и сопроводительные документы на официальный электронный ящик [email protected], а также оставить email и номер мобильного телефона для обратной связи.

Резюмируется, что переходный период для обработки обращений, которые ранее поступали на мессенджеры, продлится до 7 апреля.

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