Минобороны раскрыло особенности подготовки украинцев 18-24 лет к службе в армии

Граждане в возрасте 18-24 лет проходят военную подготовку по трехуровневой программе, которая длится до трех месяцев. Обучение включает базовую, специальную и коллективную подготовку. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Три основных компонента программы:

— базовая общевойсковая подготовка;

— профессиональная подготовка по определенной военно-учетной специальности;

— курс адаптации.

По данным Минобороны, курс БОВП длится полтора месяца, а само обучение проходит в воинских частях с надлежащей материально-технической базой. В случае отсутствия необходимых условий — в учебных центрах. Военнослужащие учатся во взводах по 25-30 человек.

Также профессиональная подготовка готовит бойцов к выполнению специфических задач в соответствии с выбранной ими специальности.

«Программы разрабатываются органом военного управления и адаптированы под оружие, используемое в конкретном подразделении. Обучение проводится в воинских частях с надлежащим оборудованием или в учебном центре, с привлечением квалифицированных инструкторов и боевых офицеров», — сказано в сообщении.

Сейчас курс адаптации длится 14 суток, он направлен на совершенствование навыков в составе малых тактических групп в условиях боевых действий. Адаптация происходит непосредственно в воинской части после прохождения профессиональной подготовки.

«Таким образом, полный цикл подготовки военнослужащих длится до 3 месяцев. Критически важно: участие военнослужащих в боевых действиях без прохождения определенных видов подготовки категорически запрещается», — пояснили в Минобороны.

Напомним, в приложении Резерв+ уже доступен «Контракт 18-24».