Путин отказывается идти на компромисс по захваченным территориям Украины, — Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин не намерен идти на компромисс по требованиям о земле, миротворцах и нейтралитете Украины во время любых мирных переговоров. Это затрудняет усилия президента США Дональда Трампа по окончанию войны. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на представителей служб безопасности, Путин выдвигает заведомо «максималистские» требования накануне переговоров о прекращении войны. Путин понимает, что такие условия будут неприемлемыми для украинцев и других европейцев. Это свидетельствует о том, что Путин готов продолжать воевать, если не добьется своего.

Такая оценка намерений Путина заставляет усомниться в том, что он серьезно настроен на переговоры о реалистичном и прочном мирном урегулировании с Украиной. Она также противоречит мнению президента США Дональда Трампа о том, что, по его мнению, Путин хочет мира.

Напомним, в Кремле не исключили переговоры Трампа с Путиным.