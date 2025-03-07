Сырский озвучил потери России в войне с начала года

Российские оккупанты несут значительные потери в войне против Украины. Только с начала 2025 года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек. Об этом сообщает Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

«Ежедневно оккупанты несут сокрушительные потери. Только с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек», — отметил Сырский.

Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за стойкость, результативность в боевой работе и непоколебимую веру в победу Украины.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 882 950 солдат.