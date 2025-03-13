Китайцы назвали еще одно жуткое последствие недосыпания

Эксперты из лаборатории Westlake Laboratory of Life Sciences and Biomedicine в Китае поведали об еще одном жутком последствии недосыпания. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что недостаточная продолжительность сна и поздний отход ко сну связаны с увеличенной вариабельностью уровня глюкозы в крови.

В опыте участвовали 1 156 человек в возрасте от 46 до 83 лет.

Специалисты оценивали их режим сна в течение нескольких лет и отслеживали колебания сахара в крови с помощью системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Учеными были выделены четыре группы по продолжительности сна: критически короткий (4,1-4,7 часа) сон, умеренно короткий (5,5-6 часов),слегка короткий (6,8-7,2 часа) и достаточный (8-8,4 часа).

Добавляется, что две группы по времени засыпания: ранний отход ко сну и поздний отход ко сну.

Оказалось в итоге, что у людей, спящих менее 5 часов в сутки, вариабельность уровня сахара в крови была выше на 2,87%, а средние суточные колебания глюкозы выросли на 0,06 ммоль/л по сравнению с теми, кто спал 8 часов.

Указывается, что ье, кто засыпал поздно, демонстрировали рост гликемической вариабельности на 1,18% и увеличение суточных скачков глюкозы на 0,02 ммоль/л.

В то же время, самые значительные нарушения наблюдались у людей, сочетавших оба фактора: короткий и поздний сон.

Резюмируется, что полноценный ночной отдых и своевременное засыпание играют ключевую роль в поддержании нормального уровня сахара и снижении риска диабета.

Ранее эксперт назвал худшую позу для сна.