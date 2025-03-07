Британцы поведали о небывалой пользе всем знакомых ягод

Эксперты из университетов Хартфордшира и Центрального Ланкашира в Великобритании поведали о пользе черешни. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление 130 миллиграммов разбавленного сока этих ягод сорта Монморанси снижает маркеры воспаления кишечника при легком или умеренном язвенном колите.

В опыте участвовали 35 людей в возрасте от 18 до 65 лет с язвенным колитом.

Поясняется, что это хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся воспалением слизистой оболочки толстой кишки.

Ученые добавляют, что язвенный колит сопровождается расстройствами пищеварения, болью в животе, проблемами с дефекацией, тошнотой и усталостью. Также возможно возникновение эрозий и язв.

Подопытных поделили на две группы. Первая два раза в неделю употребляла напиток, приготовленный из 100 миллиграммов воды и 30 миллиграммов концентрированного сока черешни Монморанси, а вторая принимала плацебо.

Спустя шесть недель специалисты проанализировали образцы кала участников для оценки уровня воспаления.

Выяснилось, что потребление напитка на основе сока снизило выраженность маркеров кишечного воспаления у людей с легким или умеренным язвенным колитом на 40%.

Добровольцы из первой группы также сообщили об улучшении качества жизни.

Британцы отмечают, что пока не могут с точностью утверждать, чем обусловлен такой полезный эффект, но выдвигают версию, что кислые питательные вещества под названием антоцианы в составе черешни могут оказывать антиоксидантное действие, защищая клетки кишечника от повреждений.

Ранее американцы поведали о небывалой пользе манго.