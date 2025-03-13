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Новости > Диетолог назвала овощи для профилактики диабета

Диетолог назвала овощи для профилактики диабета

Александр Панько
13.03.25 14:09
189
Диетолог назвала овощи для профилактики диабета

Российский диетолог Анжелика Дюваль назвала овощи для профилактики диабета. Что стоит включить в свой рацион.

По ее словам, это зеленые листовые овощи – шпинат, брокколи и капуста.

Они помогут в профилактике заболевания, так как способны стабилизировать уровень сахара в крови.

Эксперт рекомендует употреблять фрукты и ягоды, которые защитят клетки от окислительного стресса и не будут сильно поднимать уровень сахара в крови.

В то же время, каши быстрого приготовления она советует заменить на цельнозерновые, например, коричневый рис, гречку, овес и киноа.

Добавляется, что важно употреблять бобовые: чечевицу, фасоль, нут и горох, а также специи и пряности.

Резюмируется: «Рыба и морепродукты содержат омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление и улучшают чувствительность клеток к инсулину».

Ранее канадцы поведали о смертельной опасности низкоуглеводной диеты.

Тэги: здоровье, мир, диетолог

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