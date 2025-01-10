Железняк – это шестерка российских агентов Сивковича и Гетманцева? Медийщик Иванов рассказал, почему якобы Голос хочет уволить Галущенко

Сегодня в ВР депутаты от "Голоса" зарегистрировали постановление об увольнении действующего министра энергетики Германа Галущенко. Депутат Ярослав Железняк указал, что это якобы из-за "коррупции в энергетике и игнорирования вызовов на заседание Совета". Среди авторов постановления также депутат "Голоса" Инна Совсун. Журналист Сергей Иванов подверг резкой критике политиков, обвинив в работе на Россию и напомнив об их состоянии неизвестного происхождения. Об этом Иванов написал в Facebook.

"Хуже идиотов - разве что гиперактивные идиоты. В стране разрушена энергетика, нам прочили 20-часовые блекауты, но несмотря на это мы имеем свет. Пока это единственный и главный показатель эффективности отрасли. И это очень не нравится депутату Железняку, шестерке российских агентов Сивковича Гетманцева, который при поддержке других депутатов, в частности, госпожа Сосун, решил "покачать" правительство и профильное министерство Отсюда вопрос: вы вообще в сознании? Зачем вы лезете туда, что и так едва работает под российскими обстрелами? 12 млн грн – свет и тепло. Сосунок за 7,6 млн, которая не мешает ей получать по 640 тыс грн компенсации за жилье.

Он также напомнил, что " энергетики с утра до ночи орают как проклятые, вся отрасль работает 24/7, не имея каникул и спецвыплат как парламентский истеблишмент" .

"Не нравится правительство или министр - пожалуйста, ненавидьте их, но не поступайте заложниками своего политиканства всех. Вы бы так ОПЗЖ атаковали. Или Гетманцева, который добивает ФЛПов. Хотя здесь возникла идея. Если говорить об альтернативной энергетике, то можно попытаться включить в электросеть Железняка и заставить его генерировать ток своим пизжем. он генерирует с избытком", - добавил Иванов.