Индекс эспрессо: выпить кофе в Украине стало намного дороже

Определен Индекс эспрессо в Украине по итогам 2024-го года. Его вычислил Poster POS для сервиса Опендатабот.

Сообщается, что чашечка кофе в нашей стране выросла на 11% до 31 гривны.

Всего с начала войны эспрессо подорожал в 1,7 раза, когда он стоил 17 гривен.

Выяснилось, что дороже всего кофе стоит в Одесской области (40 гривен), где он за год подскочил в цене на 20%.

В топе также Львовская (39 гривен) и Волынская (37 гривен) области.

Дешевле всего эспрессо можно выпить в Хмельницкой и Сумской областях (28 гривен).

Отмечается, что сильнее всего кофе подорожал в Винницкой области (на 29%) до 31 гривны.

А вот в Харьковской области стоимость эспрессо осталась прежней – 34 гривны.

Эксперты рассказали: «Эспрессо – основная составляющая каждого кофейного напитка, поэтому его стоимость напрямую влияет на цену любого напитка в кафе».

Справка :

Индекс эспрессо – экономический показатель, используемый для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Он может быть полезен для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных местах.

Данный индикатор помогает оценить, сколь велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции.

Ранее диетолог посоветовала пить кофе с перцем и корицей.