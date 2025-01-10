Германия в этом году передаст Украине 6 систем IRIS-T

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что уже в 2025 году Украина получит от Германии 6 систем IRIS-T. Об этом говорится в соцсети Х немецкого оборонного ведомства.

По его словам, Германия передаст Украине ранее анонсированные шесть систем IRIS-T в 2025 году.

«Германия продолжает надежно и активно поддерживать Украину», — добавил Писториус.

Он также заявил, что группа союзников, нацеленная на ускорение поставок оружия в Украину, лучше всего будет оставаться под руководством США, но она адаптируется, если Вашингтон изменит свое участие.

«И если в Соединенных Штатах теперь решат больше не поддерживать этот формат, то нам придется принимать собственные решения», — сказал Писториус в Контактной группе по обороне Украины, которую иногда называют «Рамштайн». Об этом сообщает Reuters.

Министр добавил, что пока рано рассуждать о том, что может произойти с форматом группы после вступления Дональда Трампа в должность 20 января.

Писториус также сказал, что он «удивлен» отказом Трампа исключить использование военных или экономических мер для присоединения Гренландии, но с оптимизмом смотрит на то, что комментарии избранного президента не повлияют на современную политику США.

«Я не знаю точно, к чему он стремится, но союзники и альянсы созданы для того, чтобы оставаться такими, и в противном случае они были бы просто свободными альянсами, а не союзниками», — сказал он.

Напомним, партнеры гарантировали 19 дополнительных систем ПВО для Украины.