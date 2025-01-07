Алиев обвинил россиян в крушении самолета AZAL

Вина в авиакатастрофе пассажирского самолета Embraer 190 Азербайджанских авиалиний (AZAL) лежит на представителях России. Азербайджан требует справедливости и наказания виновных. Об этом сказал президент Ильхам Алиев, сообщила его пресс-служба в понедельник, 6 января.

«Ясно как день, что самолет был выведен из строя средствами радиоэлектронного противодействия. Кроме того, мы знаем, что самолет был поврежден наземным огнем», — заявил он на встрече с родными погибших в авиакатастрофе членами экипажа самолета.

По словам Алиева, сейчас ведется работа над расшифровкой «черных ящиков».

«Но могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», — сказал он.

По его словам, операция «ковер» в Грозном, что означает закрытие воздушного пространства, была объявлена ​​после того, как лайнер уже был поражен с земли.

«Попытки государственных органов России замять инцидент и отстаивать бессмысленные версии вызывают у нас одновременно удивление, сожаление и справедливое возмущение», — отметил президент.

Напомним, в Азербайджане подтвердили, что причиной падения самолета под Актау была ракета РФ.