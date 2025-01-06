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Новости > Американцы придумали новый способ лечения депрессии

Американцы придумали новый способ лечения депрессии

Агата Кловская
06.01.25 07:50
121
Американцы придумали новый способ лечения депрессии

Эксперты из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) узнали о новом способе борьбы с депрессией. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что стимуляция блуждающего нерва является эффективным методом лечения тяжелой депрессии, которая не поддавалась традиционным методам терапии.

Ученые поясняют, что блуждающий нерв играет ключевую роль в передаче сигналов между мозгом и органами, влияя на регуляцию настроения.

В опыте участвовали 493 взрослых американца.

Была выявлена связь между активацией данного нерва и улучшением симптомов депрессии, качества жизни и способности выполнять повседневные задачи.

Отмечается также следующее: «Хотя основные показатели симптомов депрессии, такие как шкала MADRS, не продемонстрировали значительной разницы между группами, субъективные отзывы пациентов о качестве жизни оказались весьма положительными».

Сообщается, что подопытные, которые получили стимуляцию, отметили улучшения даже после десятилетий хронической депрессии.

Профессор психиатрии Чарльз Конвэй рассказал: «Эти пациенты уже испробовали в среднем тринадцать методов лечения и страдали от депрессии большую часть своей жизни. Однако невзирая на это, наш метод показал значимую эффективность в борьбе с тяжелыми формами депрессии, сопровождающимися рисками суицида, госпитализаций и инвалидности».

Теперь американцы хотят продолжить свои исследования, в том числе в области лечения биполярного расстройства, желая определить группы пациентов, для которых метод стимуляции блуждающего нерва будет наиболее эффективным.

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Тэги: ученые, здоровье, мир, депрессия, наука

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