В Украине сохранится парадоксальная погода

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в четверг, 16 января, небольшой мокрый снег пройдет в Карпатах. На остальной территории нашей страны будет сухо. На дорогах западных, северных и Винницкой областей местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

В течение суток будет от 2 мороза до 3 тепла, в Карпатах ночью минус 5-10. На юге ночью 2-7 мороза, днем 1-6 тепла.

В Киеве завтра должно быть без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью около 0, днем плюс 1-3.

Также информируется, что в пятницу, 17 января, по стране кроме западных областей ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ночью на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем плюс 1-4, на юге и в западных областях 2-7 тепла.

В украинской столице послезавтра пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью около 0, днем плюс 1-3.

Ранее британский социолог обратил внимание на неочевидный нюанс глобального потепления.