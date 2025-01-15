США призывают Европу конфисковать активы РФ и возвращать после мирного соглашения с Украиной, — CNN

Администрация действующего президента США Джо Байдена в последние дни своего правления пытается убедить европейских союзников конфисковать около 300 миллиардов евро замороженных активов РФ. Это может стать рычагом давления на Москву. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, накануне инаугурации Дональда Трампа администрация Байдена делает последнюю попытку арестовать российские активы на сотни миллиардов долларов, чтобы использовать их как будущий рычаг влияния в переговорах по мирному урегулированию войны в Украине.

Вероятно, помощники Байдена работают над тем, чтобы убедить европейских партнеров поддержать перевод около 300 миллиардов долларов российских денег на новый эскроу-счет, который будет открыт только в рамках мирного соглашения. Эти деньги принадлежат российскому Центральному банку и были заморожены три года назад после вторжения России в Украину.

По данным CNN, арест этих активов имеет целью послать простой сигнал Москве: «Если вы хотите получить свои деньги обратно, вам придется прийти и поговорить».

Сообщается, что чиновники Байдена тесно консультировались по этой идее с командой национальной безопасности новоизбранного президента Дональда Трампа. В частности с сенатором Марко Рубио, назначенным госсекретарем, и республиканцем Майком Уолцом, который претендует на должность советника по вопросам национальной безопасности.

Как пишет CNN, у Трампа в целом поддерживают эту стратегию, считая, что арестованные деньги могут дать России новый стимул сесть за стол переговоров. Однако европейцы не так увлечены идеей и выражают обеспокоенность относительно нарушения международного права, если банки полностью конфискуют российские деньги.

Напомним, у Трампа хотят «максимально выгодного» для Украины завершения войны.