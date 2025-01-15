В Москве 17 января президенты России Владимир Путин и Ирана Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем партнерстве, который будет регулировать двусторонние отношения на ближайшие 20 лет. Однако этот документ не включает признание Крыма, незаконно аннексированного Россией в 2014 году, а также других «спорных территорий». Об этом сообщает Middle East Eye.

Одним из ключевых положений договора является пункт о территориальной целостности, что особенно важно для Ирана в контексте его спора с Объединенными Арабскими Эмиратами относительно трех островов в Персидском заливе, находящихся под контролем Тегерана с 1971 года.

Соглашение содержит 47 статей, охватывающих различные сферы сотрудничества: технологии и кибербезопасность, мирную ядерную энергетику, борьбу с терроризмом и организованной преступностью, экологические вопросы, борьбу с отмыванием денег.

Также документ касается оборонных вопросов, включая подготовку военных специалистов и реализацию совместных инициатив.

Однако конкретные детали таких проектов нуждаются в дальнейшем согласовании, отметил источник.

Напомним, Иран ведет тайные переговоры с РФ о реализации ядерной программы.