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Новости > В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света после массированной ракетной атаки

В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света после массированной ракетной атаки

Агата Кловская
15.01.25 09:23
119
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света после массированной ракетной атаки

Из-за массированной атаки РФ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что враг не прекращает терроризировать украинцев, поэтому в результате очередного обстрела оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения.

«Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность — будьте в укрытиях!», — призвал министр.

По информации Telegram-канала «Світло Кропивницький місто», по распоряжению НЭК «Укрэнерго» действие графика аварийных отключений (ГАО) отменено.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во время утренней атаки враг атаковал энергетическую инфраструктуру Львовской области и Украины.

«В 6 областях введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет», — добавил он.

В Днепропетровской и Донецкой областях отменены экстренные отключения света, сообщили в ДТЭК.

Напомним, Польша готова помочь Украине, если Словакия прекратит поставки электроэнергии.

Тэги: общество, новости Украины, отключение света

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