Зеленский ответил на призывы по мобилизации

В Вооруженных силах Украины насчитывается около 100 боевых бригад, и все они нуждаются в доукомплектации. Это должно быть в приоритете партнеров. Об этом во вторник, 14 января, сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, отвечая на вопрос о возможном снижении мобилизационного возраста.

«Мы слышали много сигналов по мобилизационному возрасту наших военных. Представители бывшей администрации (США), некоторых стран НАТО посылают соответствующие сигналы. Я не буду давать четкую цифру, но у нас больше 100 бригад, и каждая из них ежедневно нуждается в укомплектованности, техники — бронированной, артиллерийской», — заявил он.

Зеленский пояснил, что у большего количества бригад «постоянно что-то выходит в ремонт», и поэтому постоянно есть какая-то неукомплектованность техникой.

«Все запросы есть у наших партнеров. Это самое главное, что человек должен быть защищен, должен обладать необходимым оружием, знанием. Мне кажется, этим партнеры должны насыщать украинскую армию, прежде всего», — добавил он.

Напомним, у Трампа сделали заявление о мобилизации в Украине 18-летних.