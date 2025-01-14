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Видео-Новости > В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД

В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД

Александр Панько
14.01.25 13:13
220
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД

В ночь на вторник в России произошли попадания в объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) в городах Саратов, Энгельс, Казань, Брянск и Тула. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в Telegram 14 января.

«Цели в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске, Туле, среди которых заводы по производству компонентов и веществ для оружия, НПЗ, нефтебаза, склады и ПВО РФ», — написал он и добавил видео большого пожара на промышленном объекте.

По его словам, было попадание по казанскому заводу Оргсинтез, который «является стратегическим объектом, имеющим непосредственное значение для ВПК РФ».

«Предприятие специализируется на производстве материалов, находящих применение в создании военной техники, вооружения и комплектующих. Полиамиды, синтетический каучук и другие химические соединения завода используются в производстве бронетехники, шин для танков и БТР, а также пластмасс для оружия и снаряжения. Также он производит компоненты для взрывчатых веществ, которые используются в производстве боеприпасов», — сообщил глава ЦПД.

Ранее ночью Коваленко написал, что «неизвестные дроны продолжают летать по РФ», и что «кучно прилетает в разных регионах России».

«Саратов. Дырявая российская ПВО продолжает пропускать удары по стратегическим объектам российской экономики. НПЗ, нефтебазы, заводы по производству компонентов для оружия, все то, без чего российская армия не способна будет воевать интенсивно, а российская экономика — обеспечивать устоявшиеся военные нужды», — рассказал он, дополнив сообщение видео взрыва и пожара.

Также Коваленко сообщил о взрывах на заводе Кремний в Брянске, который впервые подвергся атаке еще в октябре 2024 года.

«На нем производят микроэлектронику для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ, для российских БПЛА. Сейчас там тоже что-то снова взрывалось», — сообщил Коваленко.

Перед этим руководитель ЦПД также упомянул Брянский химический завод, специализирующийся на производстве пороха, твердотопливных компонентов для ракетного топлива, взрывчатых веществ, который, по его словам, является одной из ключевых частей российской военной индустрии.

Напомним, Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Энгельсе, которая обеспечивала топливом аеродром.

Тэги: взрыв, Россия, оборонная промышленность

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