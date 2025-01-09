Метапневмовирус добрался до Киева

В Киеве был лабораторно подтвержден один случай метапневмовируса человека. Об этом информирует Киевском городском центре контроля и профилактики болезней.

Впрочем, как уверяется, на сегодняшний день тенденции к развитию вспышки, вызванной метапневмовирусом, на территории Украины также не наблюдается.

Эксперты говорят, что данная зараза хорошо известна и в мире, и в нашей стране.

Напоминается, что впервые вирус был выявлен и описан в 2001-м году в Нидерландах.

Отмечается, что в течение этого и предыдущего эпидсезона не зафиксировано ни одного летального исхода вследствие инфекции, вызванной метапневмовирусом.

Добавляется, что имеющиеся показатели заболеваемости даже существенно ниже по сравнению с прошлыми годами наблюдения.

Специалисты приводят такие методы профилактики: регулярное мытье рук с мылом, избегание контактов с больными людьми, соблюдение этикета кашля (прикрывайте рот салфеткой или сгибом локтя) и периодическое проветривание помещения.

Ранее в Украине подтвердили первые случаи нового метапневмовируса.