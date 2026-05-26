Новости > Названо число украинских военных, замученных в российском плену

Названо число украинских военных, замученных в российском плену

Агата Кловская
26.05.26 10:13
374
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец озвучил страшные цифры. Поведал об украинских военных, которых до смерти замучили в российском плену.

Сообщается: «На сегодняшний день Россия является одним из крупнейших экспортеров военных преступлений в мире: 406 наших военнопленных в России были замучены до смерти. Россия возвращает замученными даже тех, чей статус был официально подтвержден международными организациями, в частности МККК. Российский плен – это конвейер смерти».

При этом омбудсмен настаивает на жестких решениях и отдельных резолюциях на уровне ПАСЕ, ООН и ОБСЕ.

Говорится: «Мы требуем обеспечить реальный доступ международных организаций, прежде всего МККК, ко всем местам содержания украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских. Сейчас верифицировано 186 таких мест в России».

Добавляется: «Кроме этого мы призываем партнеров применять универсальную юрисдикцию, чтобы каждая страна могла открывать уголовные производства против россиян, кто причастен к пыткам наших граждан».

Подчеркивается, что мир должен действовать решительно, чтобы спасти наших людей.

Резюмируется: «Каждая минута бездействия стоит жизни украинцам и украинкам, которые до сих пор в российском плену. Мы говорим об этом открыто, мы кричим об этом на всех международных площадках – вместе с семьями, вместе с теми, кто ждет, и вместе с теми, кто до сих пор там, в плену, подвергается пыткам и унижениям».

Ранее Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине не сдаваться, а взрывать себя гранатами.

Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

