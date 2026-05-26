Названо число украинских военных, замученных в российском плену

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец озвучил страшные цифры. Поведал об украинских военных, которых до смерти замучили в российском плену.

Сообщается: «На сегодняшний день Россия является одним из крупнейших экспортеров военных преступлений в мире: 406 наших военнопленных в России были замучены до смерти. Россия возвращает замученными даже тех, чей статус был официально подтвержден международными организациями, в частности МККК. Российский плен – это конвейер смерти».

При этом омбудсмен настаивает на жестких решениях и отдельных резолюциях на уровне ПАСЕ, ООН и ОБСЕ.

Говорится: «Мы требуем обеспечить реальный доступ международных организаций, прежде всего МККК, ко всем местам содержания украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских. Сейчас верифицировано 186 таких мест в России».

Добавляется: «Кроме этого мы призываем партнеров применять универсальную юрисдикцию, чтобы каждая страна могла открывать уголовные производства против россиян, кто причастен к пыткам наших граждан».

Подчеркивается, что мир должен действовать решительно, чтобы спасти наших людей.

Резюмируется: «Каждая минута бездействия стоит жизни украинцам и украинкам, которые до сих пор в российском плену. Мы говорим об этом открыто, мы кричим об этом на всех международных площадках – вместе с семьями, вместе с теми, кто ждет, и вместе с теми, кто до сих пор там, в плену, подвергается пыткам и унижениям».

