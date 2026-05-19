Итальянский ученый рассказал, как уберечься от хантавируса

Руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци поведал о том, как уберечься от хантавируса. Ученый дал важные советы.

Он говорит: «В первую очередь, не прикасайтесь к мышиным экскрементам руками, без перчаток. Избегайте чистки и выметания помета или, по крайней мере, если вы это делаете, надевайте маску».

Указывается также на то, что на кораблях должны действовать особые правила на этот счет, потому что крысы могут попасть на судно, когда оно пришвартовывается, и впоследствии могут испражняться на товары и продукты.

Добавляется: «Еще один риск – тесный, длительный контакт с человеком, у которого есть симптомы. В этом смысле нужно проявлять такую же осторожность, как и с гриппом: вы же не станете подходить к человеку, который кашляет и чихает, и целовать его. Это общие правила гигиены».

Ранее итальянский профессор оценил уровень опасности хантавируса в городе.