Стало известно, когда Иран планирует открыть Ормузский пролив

США и Иран обсуждают план, который предусматривает открытие Ормузского пролива примерно через 30 дней. Это должно произойти после того, как обе стороны достигнут соглашения о прекращении военных действий. Об этом сообщает ближневосточный дипломатический источник японской газеты Nikkei.

«Иран не будет взимать транзитные сборы», — пишет издание.

Прекращение огня, согласованное США и Ираном в начале апреля, должно быть продлено на 60 дней.

План заключается в том, чтобы провести переговоры по ядерной программе Ирана в течение этой двухмесячной паузы в военных действиях. Будут разработаны конкретные меры по обращению с обогащённым ураном Ирана.

Снятие санкций США и разморозка иранских активов будут внедряться поэтапно.

К территориям, где боевые действия прекратятся, относится Ливан. Иран требовал от Израиля прекратить атаки на Хезболлу как условие прекращения конфликта. Израиль требует разоружения Хезболлы.

Но одобрение Верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи, как говорят, является ключевым для предложенного соглашения. Будет ли достигнуто окончательное соглашение, пока неизвестно.

