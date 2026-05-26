Путин придумал, как утилизировать еще больше россиян

Российский диктатор Владимир Путин разрешил участникам войны против Украины и их семьям не гасить просроченные кредиты. Об этом сообщает издание The Moscow Times на своем Telegram-канале во вторник, 26 мая.

Глава Кремля подписал указ, который освобождает военных и членов их семей от необходимости гасить просроченные кредиты.

Однако речь идет только о тех, кто решил заключить контракт с Минобороны России с 1 мая 2026 года и не менее чем на один год.

В документе сказано, что долги военных и их семей не должны превышать 10 млн рублей.

Дополнительный нюанс заключается в том, что списание станет возможным лишь по тем кредитам, которые были взяты до заключения контракта с Минобороны РФ, а также при наличии уже вступившего в силу решения суда о взыскании задолженности или же выдачи или предъявления исполнительного акта.

Ранее Путин разрешил российским оккупантам и их семьям не выплачивать просроченные кредиты в ноябре 2024 года. Тогда указ действовал при условии, если заем был взят до 1 декабря того же года.

"В случае смерти военнослужащего на фронте или из-за увечья, ранения, травмы или контузии, а также если он будет иметь инвалидность I группы, все кредитные обязательства членов его семьи подлежат прекращению - независимо от того, когда именно его призвали или он подписал контракт", - добавило издание.

