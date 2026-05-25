В НАТО заблокировали план помощи Украине, — СМИ

В НАТО не смогли согласовать предложение относительно ежегодной военной помощи Украине в размере 0,25% ВВП от членов Альянса. Об этом сообщает The Telegraph.

Как выяснилось, против инициативы выступили Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада. Решение в НАТО принимается при условии единогласной поддержки всех стран.

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте на этой неделе заявил, что план не получил достаточной поддержки среди союзников и не будет вынесен на утверждение в нынешнем виде.

Источники издания отмечают, что как минимум семь стран-членов Альянса поддержали инициативу. Речь идет о государствах, которые уже тратят на военную помощь Украине более 0,25% ВВП.

Однако, по словам собеседников The Telegraph, часть крупных стран НАТО не поддержала идею увеличения обязательных расходов.

Великобритания остается одним из крупнейших доноров военной помощи Украине после США и Германии, однако её расходы не достигают уровня 0,25% ВВП.

Премьер-министр страны Кир Стармер ранее заявлял о намерении ежегодно выделять около 3 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины, что составляет примерно 0,1% ВВП.

Кроме того, Франция, Испания, Италия и Канада уступают по объёмам помощи ряду меньших союзников.

В то время как по данным Кильского института, Нидерланды, Польша и страны Северной Европы и Балтии уже предоставляют Киеву помощь на уровне 0,25% ВВП или выше.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон накануне саммита призвал союзников усилить поддержку Украины, подчеркнув, что политические заявления должны сопровождаться реальными обязательствами.

