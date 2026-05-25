Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В НАТО заблокировали план помощи Украине, — СМИ

В НАТО заблокировали план помощи Украине, — СМИ

Александр Панько
25.05.26 12:46
108
В НАТО заблокировали план помощи Украине, — СМИ

В НАТО не смогли согласовать предложение относительно ежегодной военной помощи Украине в размере 0,25% ВВП от членов Альянса. Об этом сообщает The Telegraph.

Как выяснилось, против инициативы выступили Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада. Решение в НАТО принимается при условии единогласной поддержки всех стран.

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте на этой неделе заявил, что план не получил достаточной поддержки среди союзников и не будет вынесен на утверждение в нынешнем виде.

Источники издания отмечают, что как минимум семь стран-членов Альянса поддержали инициативу. Речь идет о государствах, которые уже тратят на военную помощь Украине более 0,25% ВВП.

Однако, по словам собеседников The Telegraph, часть крупных стран НАТО не поддержала идею увеличения обязательных расходов.

Великобритания остается одним из крупнейших доноров военной помощи Украине после США и Германии, однако её расходы не достигают уровня 0,25% ВВП.

Премьер-министр страны Кир Стармер ранее заявлял о намерении ежегодно выделять около 3 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины, что составляет примерно 0,1% ВВП.

Кроме того, Франция, Испания, Италия и Канада уступают по объёмам помощи ряду меньших союзников.

В то время как по данным Кильского института, Нидерланды, Польша и страны Северной Европы и Балтии уже предоставляют Киеву помощь на уровне 0,25% ВВП или выше.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон накануне саммита призвал союзников усилить поддержку Украины, подчеркнув, что политические заявления должны сопровождаться реальными обязательствами.

Напомним, Рютте выступил с предложением, чтобы страны-члены Альянса выделяли 0,25% своего ВВП на поддержку Украины.

Тэги: Украина, НАТО

Комментарии

Статьи

24.05.26 21:05

Даниэль Немес: «демоны» из тёмной материи или цифровая мистификация?

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.05.26 13:19

Угроза со стороны Беларуси сохраняется, — ГПСУ

25.05.26 13:15

Стубб привел интересные данные по поводу потерь России в Украине

25.05.26 13:02

Синоптики рассказали о погоде в Украине на 26 мая

25.05.26 12:57

Стубб может возглавить переговоры ЕС с Россией

25.05.26 12:50

В туалете ТЦК в Тернополе нашли мертвым мужчину

25.05.26 12:42

«Укрэнерго» назвало пять областей с отключениями

25.05.26 12:39

Тихановская прибыла с первым визитом в Украину

25.05.26 11:09

Самый худой человек в мире: истории рекордной потери веса

25.05.26 10:39

Ukr.net почта: почему письма не доходят?

25.05.26 13:19

Угроза со стороны Беларуси сохраняется, — ГПСУ

24.05.26 09:32

«Золотая пальмовая ветвь»-2026 досталась фильму «Фьорд»

24.05.26 05:09

Усик победил Верхувена техническим нокаутом в Египте

24.05.26 04:58

В соцсетях заявили об ударе «Орешника» по Белой Церкви

23.05.26 22:57

Магнитные бури в июне 2026 года: какие дни могут принести дискомфорт

23.05.26 22:47

Посольство США предупредило о возможном ударе РФ по Украине

22.05.26 11:40

В окружении Путина заговорили о безысходности в войне, — Bloomberg

22.05.26 09:40

Кремль решил «защитить» россиян еще и в Приднестровье

22.05.26 09:20

Генштаб опубликовал потери РФ за сутки. Сводка за 22 мая

21.05.26 18:46

Зеленский в Славутиче высказался об угрозах со стороны России и Беларуси

23.05.26 13:33

Самая большая страна в Европе: открываем географические факты

18.05.26 18:27

В Индонезии произошла вспышка хантавируса

23.05.26 14:33

Почему запрещена черемша: экология против спроса

20.05.26 14:47

Заработали новые правила выезда женщин из Украины

18.05.26 15:06

В одном из киевских дворов прозвучала стрельба – известны подробности

18.05.26 17:09

Ученые назвали способ замедлить биологическое старение у пожилых людей

18.05.26 15:13

Стадо коров напало на супругов-пенсионеров в Австрии – женщина погибла

19.05.26 01:04

На Волыни осудили педофила

18.05.26 23:59

В Киеве существенно подорожает проезд в общественном транспорте

22.05.26 10:47

Ученые рассказали, почему так важно отсыпаться

Фото и Видео
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди