Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Угроза со стороны Беларуси сохраняется, — ГПСУ

Угроза со стороны Беларуси сохраняется, — ГПСУ

Агата Кловская
25.05.26 13:19
64
Угроза со стороны Беларуси сохраняется, — ГПСУ

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Украина не фиксирует формирование ударных группировок на границе с Беларусью, однако угроза с этого направления сохраняется. Об этом он сказал в телеэфире, сообщает Укринформ.

«Нужно понимать, что неизменной остается угроза, которая может исходить с территории Беларуси. С самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Беларусь способствует тому, чтобы Россия вела боевые действия против нашего государства — в 2022 году открывала свою границу, всё это время предоставляет свою территорию для проведения учений, подготовки российских войск, проводит совместные учения. Поэтому... мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций с этого направления и в первую очередь иметь собственные сильные оборонительные позиции по всей протяжённости границы с Беларусью», — отметил Демченко.

По его словам, в настоящее время не фиксируется наращивание группировок по направлению украинской границы, которые были бы готовы к осуществлению вторжения с территории Беларуси.

Демченко отметил, что Беларусь держит определённые подразделения у границы с Украиной, но «они не наращиваются, в определённые периоды ротируются, заменяются на другие, но ситуация остаётся неизменной относительно их пребывания по направлению нашей границы».

«Если говорить о каких-то ударных действиях по наращиванию подразделений либо армии Беларуси, либо чтобы Россия перебросила на территорию Беларуси свои подразделения, — этого, к счастью, не фиксируется», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь ГПСУ добавил, что украинская сторона отслеживает ситуацию на территории Беларуси, чтобы быть готовой в случае её изменения и своевременно отреагировать.

Напомним, РФ рассматривает сценарии нападения на Украину из Беларуси и Брянской области.

Тэги: Украина, нападение, Беларусь

Комментарии

Статьи

24.05.26 21:05

Даниэль Немес: «демоны» из тёмной материи или цифровая мистификация?

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.05.26 13:15

Стубб привел интересные данные по поводу потерь России в Украине

25.05.26 13:02

Синоптики рассказали о погоде в Украине на 26 мая

25.05.26 12:57

Стубб может возглавить переговоры ЕС с Россией

25.05.26 12:50

В туалете ТЦК в Тернополе нашли мертвым мужчину

25.05.26 12:46

В НАТО заблокировали план помощи Украине, — СМИ

25.05.26 12:42

«Укрэнерго» назвало пять областей с отключениями

25.05.26 12:39

Тихановская прибыла с первым визитом в Украину

25.05.26 11:09

Самый худой человек в мире: истории рекордной потери веса

25.05.26 10:39

Ukr.net почта: почему письма не доходят?

25.05.26 12:46

В НАТО заблокировали план помощи Украине, — СМИ

24.05.26 09:32

«Золотая пальмовая ветвь»-2026 досталась фильму «Фьорд»

24.05.26 05:09

Усик победил Верхувена техническим нокаутом в Египте

24.05.26 04:58

В соцсетях заявили об ударе «Орешника» по Белой Церкви

23.05.26 22:57

Магнитные бури в июне 2026 года: какие дни могут принести дискомфорт

23.05.26 22:47

Посольство США предупредило о возможном ударе РФ по Украине

22.05.26 11:40

В окружении Путина заговорили о безысходности в войне, — Bloomberg

22.05.26 09:40

Кремль решил «защитить» россиян еще и в Приднестровье

22.05.26 09:20

Генштаб опубликовал потери РФ за сутки. Сводка за 22 мая

21.05.26 18:46

Зеленский в Славутиче высказался об угрозах со стороны России и Беларуси

23.05.26 13:33

Самая большая страна в Европе: открываем географические факты

18.05.26 18:27

В Индонезии произошла вспышка хантавируса

23.05.26 14:33

Почему запрещена черемша: экология против спроса

20.05.26 14:47

Заработали новые правила выезда женщин из Украины

18.05.26 15:06

В одном из киевских дворов прозвучала стрельба – известны подробности

18.05.26 17:09

Ученые назвали способ замедлить биологическое старение у пожилых людей

18.05.26 15:13

Стадо коров напало на супругов-пенсионеров в Австрии – женщина погибла

19.05.26 01:04

На Волыни осудили педофила

18.05.26 23:59

В Киеве существенно подорожает проезд в общественном транспорте

22.05.26 10:47

Ученые рассказали, почему так важно отсыпаться

Фото и Видео
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди