Угроза со стороны Беларуси сохраняется, — ГПСУ

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Украина не фиксирует формирование ударных группировок на границе с Беларусью, однако угроза с этого направления сохраняется. Об этом он сказал в телеэфире, сообщает Укринформ.

«Нужно понимать, что неизменной остается угроза, которая может исходить с территории Беларуси. С самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Беларусь способствует тому, чтобы Россия вела боевые действия против нашего государства — в 2022 году открывала свою границу, всё это время предоставляет свою территорию для проведения учений, подготовки российских войск, проводит совместные учения. Поэтому... мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций с этого направления и в первую очередь иметь собственные сильные оборонительные позиции по всей протяжённости границы с Беларусью», — отметил Демченко.

По его словам, в настоящее время не фиксируется наращивание группировок по направлению украинской границы, которые были бы готовы к осуществлению вторжения с территории Беларуси.

Демченко отметил, что Беларусь держит определённые подразделения у границы с Украиной, но «они не наращиваются, в определённые периоды ротируются, заменяются на другие, но ситуация остаётся неизменной относительно их пребывания по направлению нашей границы».

«Если говорить о каких-то ударных действиях по наращиванию подразделений либо армии Беларуси, либо чтобы Россия перебросила на территорию Беларуси свои подразделения, — этого, к счастью, не фиксируется», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь ГПСУ добавил, что украинская сторона отслеживает ситуацию на территории Беларуси, чтобы быть готовой в случае её изменения и своевременно отреагировать.

Напомним, РФ рассматривает сценарии нападения на Украину из Беларуси и Брянской области.