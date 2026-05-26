Рубио передал Трампу послание от Путина

Госсекретарь США Марко Рубио передал президенту Дональду Трампу послание от главы Кремля Владимира Путина, которое он услышал во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил журналист RFE/RL Алекс Рауфоглу в социальной сети X во вторник, 26 мая.

«Рубио только что сообщил журналистам, что Лавров передал Трампу послание от Путина, которое, по его словам, передал Рубио», — написал он.

По его словам, госсекретарь США также преуменьшил значение предположений, что Россия конкретно призвала Вашингтон вывести персонал посольства из Киева, поскольку Москва анонсировала удары.

