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Новости > Ирландцы рассказали, как снизить риск диабета

Ирландцы рассказали, как снизить риск диабета

Александр Панько
27.05.24 02:39
107
Ирландцы рассказали, как снизить риск диабета

Эксперты из Королевского университета Белфаста в Ирландии рассказали о то, как снизить риск развития сахарного диабета второго типа. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что богатые флавоноидами фрукты, ягоды и чай уменьшают вероятность этого заболевания.

Во время своей работы ученые использовались данные 113 097 человек, информация которых была взята из Британского биобанка, который является самым крупным хранилищем человеческих биологических образцов.

Кроме этого специалисты собрали дополнительную информацию о пищевых привычках людей для расчета потребления флавоноидов, а затем приступили к наблюдению за испытуемыми.

Поясняется, что фавоноиды представляют собой это крупнейший класс растительных полифенолов.

Отмечается, что данные натуральные красители и дубильные вещества содержатся во фруктах, ягодах, овощах и зеленом чае.

Ранее было установлено, что они оказывают антиоксидантное действие (защищают клетки от повреждений), снижают свертываемость крови, нейтрализуют хрупкость и проницаемость капилляров и улучшают обменные процессы в организме.

Ирландцы поведали, что за период наблюдения, которое длилось двенадцать лет, среди участников данного эксперимента оказалось 2 628 случаев развития сахарного диабета второго типа.

В результате анализ, скорректированный с учетом демографических характеристик и образа жизни испытуемых, продемонстрировал, что ежедневное потребление более шести порций продуктов, богатых флавоноидами, связано со снижением риска развития диабета типа на 28%.

Резюмируется, что самыми полезными продуктами были чай, ягоды и яблоки: они способствовали сокращению вероятности развития диабета на 21%, 15% и 12% соответственно.

Ранее венгры выявили неочевидный признак диабета.

Тэги: ученые, здоровье, мир, диабет, наука

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