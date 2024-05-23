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Новости > Ледник Судного дня начала «подтачивать» теплая вода

Ледник Судного дня начала «подтачивать» теплая вода

Агата Кловская
23.05.24 08:47
96
Ледник Судного дня начала «подтачивать» теплая вода

Эксперты из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) бьют тревогу. По их словам, под антарктический ледник Туэйтса (известный также как ледник Судного дня) начала проникать теплая вода.

Как известно, этот ледник находится в Западной Антарктиде и частично является шельфовым, то есть его часть опирается на морское дно.

Ученые предупреждают о том, что таяние ледника вызовет сход в океан огромной массы льда, располагающегося на суше, что вызовет резкий подъем уровня моря.

По их словам, увы, изменение климата способствует вторжению теплых вод у морского дна, которые воздействуют на линию заземления, где ледник отрывается от морского дна, и создают протяженные полости между дном и телом ледника.

Сообщается, что таяние усиливается и может приобрести необратимый характер.

Американцы проанализировали данные, собранные с марта по июнь прошлого года созвездием коммерческих спутников ICEYE, которые вращаются вокруг нашей планеты по полярной орбите, пролегающей под прямым углом к экватору.

Поясняется, что на их борту находится InSAR, интерферометрический радар с синтезированной апертурой, для постоянного мониторинга изменений на поверхности Земли.

Говорится, что ICEYE предоставили гляциологам долгосрочную серию ежедневных наблюдений за ледником Туэйтса, что позволило сопоставить происходящие с ним изменения с циклом приливов и отливов.

В итоге было установлено, что приливы вызывают периодическое отступление линии заземления на 2-6 километра.

В отчете отмечается: «Морская вода, которая с приливом нагнетается в полости у подножия ледника, смешивается с талой пресной водой и создает достаточное давление, чтобы поднять лед над дном. В результате образуется еще больше пространства, куда может проникать теплая вода. Подсчитано, что нерегулярные вторжения морской воды происходят еще на шесть километров вглубь ледника. Поскольку морская вода замерзает при минус двух градусах, она в большей степени способствует таянию Туэйтса, чем пресная вода».

Резюмируется, что сейчас пока еще недостаточно информации, чтобы с уверенностью сказать, сколько времени осталось до того, как вторжение океанской воды станет необратимым.

Ранее ученые назвали устрашающие цифры таяния ледников в мире.

Тэги: ученые, мир, наука, экология, ледник

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