Германия передаст Украине системы HIMARS, танки Leopard 1 и боеприпасы

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Среди прочего, в него вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.
Полный перечень содержимого нового пакета военной поддержки от Германии выглядит следующим образом:
— десять основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);
— 3 реактивные системы залпового огня HIMARS;
— 8 500 снарядов 155 мм;
— 20 разведывательных беспилотника VECTOR с запасными частями;
— 34 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
— один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;
— одна бронированная инженерная машина DACHS;
— одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
— четыре противоминных танков WISENT 1 с запасными частями;
— два противоминных плуга;
— 16 автоцистерн Zetros;
— 400 светодиодных ламп;
— 530 штурмовых винтовок MK 556;
— 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысячами патронов;
— 111 винтовок CR 308;
— 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.
Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.
Напомним, в Британии рассказали, какую помощь пришлют Украине в мае.