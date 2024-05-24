Путин готов заморозить войну на нынешних линиях фронта, — Reuters

Глава российского режима готов остановить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня, признающих нынешние линии фронта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в России в пятницу, 24 мая.

«Путин может воевать сколь угодно, но Путин также готов к прекращению огня — чтобы заморозить войну», — сказал один из высокопоставленных российских собеседников.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии сообщил, что Путин неоднократно давал понять, что Россия открыта к диалогу для достижения своих целей, заявив, что страна не хочет «вечной войны».

«Основываясь на своих знаниях о разговорах в высших сферах Кремля, два источника сказали, что Путин считает, что успехов в войне до сих пор достаточно, чтобы продать победу российскому народу», — говорится в статье.

Все источники предполагают, что настаивание Владимира Путина на том, чтобы соглашение закрепило какие-либо преимущества на поле боя, не подлежит обсуждению. Однако Путин был бы готов удовлетвориться той землей, которая у него сейчас, и заморозить конфликт на нынешних линиях фронта, сообщили четыре источника.

«Путин скажет, что мы победили, что НАТО напало на нас и мы сохранили свой суверенитет, что у нас есть сухопутный коридор в Крым, это правда», — заявил один из собеседников.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Путин не готов прекратить войну против Украины.