Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 498 940 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 24 мая.

Сообщается, что были ликвидированы 498 940 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 635 танков, 14 775 боевых бронированных машин, 12 902 артиллерийские системы, 1 080 РСЗО, 813 средств ПВО, 356 самолетов, 326 вертолетов, 10 401 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 209 крылатых ракет, 27 кораблей/катеров, одна подлодка, 17 569 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 101 единица специальной техники.

Ранее мы писали, что Зеленский отправится во Францию, чтобы попросить НАТО сбивать ракеты РФ.