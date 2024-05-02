Клуб Винкс (2025): трейлер и дата выхода мультика

Стало известно, когда заработает электронный кабинет военнообязанного
Партизаны анонсировали сезон «бавовны» в Крыму
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 470 870 солдат
Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, — МИД Латвии
В Совете Европы сделали важный шаг к созданию спецтрибунала для России
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Минобороны озвучило размер обновленных выплат в ВСУ
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
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