Ученые опровергли популярный миф о пользе цинка

Эксперты из Кокрейновского института в Великобритании опровергли популярный миф о пользе цинка. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что якобы свойство цинка сокращать продолжительность простуды не имеет никаких четких научных обоснований.

Проведенное британцами исследование представляет собой мета-анализ ранее опубликованных научных работ на тему эффективности пищевых добавок с цинком для облегчения симптомов простуды и сокращения ее продолжительности.

Всего в них приняли участие более девятисот добровольцев.

Ученые поясняется, что цинк представляет собой микроэлемент, в большом количестве содержащийся в нуте, орехах кешью и некоторых морепродуктах, который требуется для укрепления иммунной системы и защиты от повреждений ДНК.

Некоторые полагают, что цинк способен останавливать размножение вирусных агентов во рту и носу, тем самым предотвращая дальнейшее инфицирование организма.

Впрочем, теперь выяснилось, что все это не имеет четкой доказательной базы.

Специалисты сообщают, что некоторые люди склонны злоупотреблять препаратами цинка в попытках быстрее избавиться от простуды, что может вызвать ряд побочных эффектов, включая проблемы с кишечником и тошноту.

Резюмируется, что быстрее избавиться от простуды помогает соблюдение покоя и применение симптоматической терапии, одобренной лечащим врачом.

Ранее были названы продукты, которые могут спровоцировать рак.