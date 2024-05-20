В ближайшие дни украинцев ждет теплая погода с грозами

Стало известно, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Синоптики говорят о том, что во вторник, 21 мая, в западных областях местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы, днем осадки пройдут в северо-восточных областях. На остальной территории нашей страны будет сухо.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 9-14, а днем 22-27 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью плюс 12-14, а днем около 25 тепла.

В среду, 22 мая, в Украине будет преимущественно без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 10-15, а днем 23-28 тепла, в Карпатах и на побережье морей плюс 19-24.

В украинской столице послезавтра должно быть сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, а днем 25-27 тепла.

Ранее мы писали, что синоптик говорит, что жары в Украине пока не будет.