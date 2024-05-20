На Белгородскую область упали очередные российские авиабомбы

Российские военные сбросили на Шебекино Белгородской области и округ четыре авиабомбы. Об этом сообщил российский независимый Telegram-канал Astra в понедельник, 20 мая.

Отмечается, что 17 мая в Шебекино Белгородской области обнаружили сразу три ФАБ-500. Одну авиабомбу обнаружили у дома на Ржевском шоссе, никто не пострадал, повреждений нет. Однако боеприпасы так и не были вывезены для уничтожения.

ФАБ-250 упала в поселке Батрацкая Дача в пригороде Шебекино, бомбу ликвидировали, пострадавших нет. Еще одну ФАБ-500 в этот же день обнаружили на улице Машиностроителей в Шебекино. Поврежден фасад дома, забор и окна.

Глава округа Владимир Жданов заявил, что во дворе местных жителей упал взрывоопасный предмет, но не назвал, какой именно.

«Встретился с жителями домовладений, пострадавших в результате вчерашнего падения взрывоопасного предмета. Благодаря слаженной работе оперативных служб удалось изъять взрывоопасный предмет без последствий», — заявил он.

Напомним, стало известно, сколько авиабомб Россия сбросила на собственную территорию.