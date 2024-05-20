МУС просит ордера на арест для Нетаньяху и лидеров ХАМАС

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан попросил палату предварительного производства выдать ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля, а также троих лидеров ХАМАС по обвинениям в военных преступлениях. Об этом говорится в заявлении Хана, опубликованном на сайте суда в понедельник, 20 мая.

По словам прокурора, на основании собранных доказательств есть основания считать виновными в военных преступлениях на территории Израиля и в Секторе Газа в период по меньшей мере с 7 октября 2023 года главу ХАМАС Яхья Синвара, главнокомандующего военным крылом ХАМАС Мохаммеда Диаба Ибрагима Ад-Ма политического бюро ХАМАС Исмаила Хания.

Эти преступления включают истребление, убийство, захват заложников, пытки, изнасилование и сексуальное насилие во время заключения.

Вместе с тем Карим Хан заявил о собранных доказательствах, свидетельствующих об ответственности главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта за военные преступления в Секторе Газа по меньшей мере с 8 октября 2023 года.

Эти обвинения включают в себя причинение голода как метода ведения войны, умышленное причинение сильных страданий, умышленное убийство, умышленные нападения на гражданское население, истребление.

Теперь коллегия судей МУС должна рассмотреть ходатайство Карима Хана о выдаче ордеров на арест. Если это произойдет, то ордера против политических деятелей Израиля станут первым случаем, когда МУС нацелился на лидеров близкого союзника США.

Напомним, Израиль нанес очередной смертоносный удар по мирным жителям Сектора Газа.