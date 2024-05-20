Военнообязанным могут вручить повестку прямо на работе, — Минобороны

Согласно постановлению Кабинета министров, выдавать повестки военнообязанным могут и работодатели. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Как отметил Лазуткин, согласно положению о порядке организации и введения воинского учета, повестки военнообязанным могут выдавать:

— представители исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов;

— работодатели;

— руководители предприятий, учреждений и организаций.

Напомним, в Минобороны рассказали, сколько времени действителен вывод ВВК.